Süper Lig’in 13’üncü haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında ağırladığı Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
27’nci dakikada sol taraftan Bardhi’nin kullandığı korner atışında topa yükselen Umut Nayir’in kafa vuruşu auta çıktı.
37’nci dakikada Boli’nin sağ taraftan ortasında Van de Streek’in kafa vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.
38’inci dakikada Melih’in ara pasıyla ceza alanına giren Bardhi’nin şutunda kaleci Abdullah gole izin vermedi.
43’üncü dakikada Boli’nin pasıyla ceza alanına giren Van de Streek’in şutu üst direkten döndü.
83’üncü dakikada ceza alanı sağ çaprazından Bardhi’nin kullandığı serbest vuruş az farkla auta çıktı.
84’üncü dakikada Bjorlo’nun pasıyla topla buluşan Melih İbrahimoğlu’nun şutu yandan auta çıktı.
Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.