Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Konya'nın Meram ilçesinde bulunan Meram Devlet Hastanesi'nde yaşandığı iddia edilen olay büyük tepki topladı.

Videodaki görüntülere göre; genç kadın göz hastalıkları polikliniğinde muayene olmak üzere hastaneye başvurdu. Ancak doktor, genç kıza yönelik "Teşhircileri muayene etmiyorum" şeklinde ifadede bulundu.

Genç kadın, "Bana teşhirci diyemezsiniz" diyerek tepki gösterirken doktorun ise "Sizi muayene etmiyorum. Çıkar mısınız lütfen?" şeklinde yanıt verdiği görüldü.

Olay sırasında gözyaşlarına boğulan genç kadının yaşadıkları, sosyal medyada büyük tepki topladı.

TEK SKANDALI BU DEĞİLMİŞ

Genç kızın muayene talebini reddeden doktorun, Göz Hastalıkları Uzmanı ve aynı zamanda İHH Konya Şube Başkanı Dr. Hasan Hüseyin Uysal olduğu öğrenildi.

Daha önce 13 yaşındaki çocukların evliliğini savunan açıklamalarıyla büyük tepki toplayan Uysal, hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.

Bunun sonucunda Numune Hastanesi’ndeki Başhekim Yardımcılığı görevinden alınan Uysal daha sonra Meram Devlet Hastanesi'nde görevine devam etmişti.

Bu skandalın ardından AKP Milletvekili Ahmet Sorgun'un da doktoru ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

SÖZCÜ'nün ulaştığı Konya İl Sağlık Müdürlüğü, ilgili hastanın başka bir doktor tarafından muayene edildiğini ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Bu arada Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Bazı medya organlarında, ilimizdeki bir hastanede görevli doktorun "Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmediği." yönünde haber ve paylaşımlar yer almaktadır. İlgili görevli hakkında soruşturma başlatılmıştır."