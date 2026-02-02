2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, Avrupa’nın en iyi pist bisikletçilerini Konya’da buluşturuyor.

Şampiyonanın ikinci gün sabah seansında kadınlar bireysel sprint elemelerinde Büyük Britanyalı sporcu Emma Finucane, 9 bin 759 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırdı. Finucane, 2025 yılında yine Konya’da Çinli sporcu Liying Yuan tarafından 9 bin 976 saniyeyle kırılan dünya rekorunu geliştirmiş oldu.

Günün ikinci dünya rekoru ise kadınlar takım takip yarışında geldi. Kadrosunda 2024 yılında yol bisikleti kariyerini noktalayan Katie Archibald’ın da yer aldığı Büyük Britanya takımı, 4:03.634’lük derecesiyle dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Erkekler takım takip elemelerinde Danimarka, dünya rekoru derecesi elde etti ancak kural ihlali nedeniyle bu sonuç dünya rekoru olarak tescil edilmedi.

Sabah seansında kadınlar ve erkekler kategorilerinde zamana karşı, bireysel sprint ve takım takip branşlarında eleme ve sıralama yarışları koşuldu.

Kadınlar bireysel sprint kategorisi elemelerinde Kadınlar bireysel sprint kategorisi elemelerinde Emma Finucane (Büyük Britanya), Lana Burlakova (AIN), Miriam Vece (İtalya), Lea Sophie Friedrich (Almanya), Hetty Van De Wouw (Hollanda), Alina Lysenko (AIN), Pauline Sophie Grabosch (Almanya) finale yükseldi.

Erkekler zamana karşı kategorisi elemelerinde ise Artsiom Zaitsau (AIN), Adam Rauschgold (Çekya), Fabio del Medico (İtalya), Maximilian Dörnbach (Almanya), Matteo Bianchi (İtalya), Joseph Truman (Büyük Britanya), David Peterka (Çekya) ve Etienne Oliviero (Fransa)finale kalmaya hak kazandı.

Kadınlar takım takip kategorisinde final eşleşmeleri İtalya–Fransa ve Büyük Britanya–Almanya şeklinde oluştu.