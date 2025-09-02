Tüm Türkiye’de etkili olan şap hastalığı en çok süt üretiminin gerçekleştiği Konya’da da hızla yayılıyor. Özellikle Ereğli ilçesinde hemen hemen şap hastalığı bulunmayan işletme kalmadı. Hayvanları telef olan üretici, herhangi bir destek alamamaktan şikâyet ederken, bölgeden gelen görüntüler şap hastalığının geldiği boyutu gözler önüne serdi.

TELEF OLAN HAYVANLAR ÇÖPLÜĞE ATILDI

Ereğli Organize Sanayi çaprazı, cezaevi yanındaki eski geri dönüşüm fabrikası yanında bulunan alanda telef olan onlarca büyükbaş hayvan cep telefonu kamerasına yansıdı. Şap hastalığı nedeniyle telef oldukları öğrenilen büyükbaş hayvanların kulaklarının kesildiği ve bu sebeple kime ait olduklarının öğrenilemediği belirtildi.

“ÇİFTİMİZE DESTEK VERİLMELİ”

CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş, yetkilileri bölgedeki üreticilere destek vermeye davet etti. Türkteş, “Konya’da en çok süt üretimi yapılan ilçemizde büyükbaş hayvanlar şap hastalığı nedeniyle telef oluyor. Şu an neredeyse şap hastalığı görülmeyen işletme yok diyebiliriz. Üreticilerimiz çaresiz. Yetkililerin mutlaka üreticilerimize sahip çıkarak destek vermeleri gerekiyor. Çekilen görüntüler çok üzücü. Normalde şap hastalığından telef olan büyükbaş hayvanlar için belediyemize bilgi veriliyor. Belediyemizde bu hayvanları kireçleyerek gömüyor. Ama burada bir üreticimiz belediyemize bilgi vermeden kulağını kestiği telef olan hayvanları buraya bırakıp gidiyor” dedi.