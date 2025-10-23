Konya’da 22 Ekim Çarşamba günü gecesi kan donduran bir olay yaşandı.

İddiaya göre merkez Meram ilçesinde bulunan Uluırmak Evleri Sitesi’nde site kurulduğu günden bu yana bulunan sahipsiz kediler ve yavruları apartman görevlileri tarafından toplandı. Çuvalların içine doldurulan kedilerin kaçmaması içinse çuvalların ağzı sıkı bir şekilde kalın iplerle bağlandı.

TALİMATI VEREN DİN GÖREVLİSİYMİŞ

Kedilerin çuvallara doldurulduğunu fark eden site sakinleri, apartman görevlilerine müdahale ederek çuvallara doldurulan kedileri kurtardı. Olaya şahit olduğunu belirten site sakinlerinden Ahmet Mustafa Altan, kedilerin Diyanet’e bağlı bir Kuran Kursu yöneticisi de olan Site Yöneticisi H.A.’nın talimatıyla kedilerin toplatıldığını ve ölüme terk edildiğini söyledi.

“TESADÜFEN YAKALADIM VE KURTARDIM”

H.A.,hakkında şikayetçi olacaklarını kaydeden site sakini Altan, şunları söyledi:

“Kedilerimiz bu site yapılmadan burada yaşayan hayvanlar. Bu kedilere ben kendi maddi imkânlarımla bakıyorum. Yine bu akşam tesadüfen yemlemek için indiğimde Hüseyin Arpacı isimli yöneticinin kapıcılara çuvallara koydurmak suretiyle bunları ölüme götürüyorlardı. Hüseyin Arpacı Diyanet İşleri’nde bir de din görevlisi. Tesadüfen yakaladım ve kurtardım. Bu insanlar hayvanları sevmeyen, insanlıktan nasibini almayan insanlar. Kurtardığımız bu kedilerin hayatlarını buradaki site sakinleri olarak idame ettirmeye devam edeceğiz. Bu hayvanlar da bir can taşıyor.Yasal işlemleri başlatacağız ve suç duyurusunda bulunacağız.”