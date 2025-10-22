Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele ediyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan Konyaspor-Beşiktaş maçını hakem Ozan Ergün yönetiyor.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ligdeki 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, 13 puan ve averajla 7. basamakta bulunuyor.

Teknik direktör Recep Uçar idaresindeki Konyaspor, Süper Lig'deki 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Konya temsilcisi, rakibinin iki basamak altında 9. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Siyah-beyazlılarda TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde 7 eksiği var. Beşiktaş'ta maç eksiği bulunan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva müsabakada forma giyemiyor.

Konyaspor'da ise sakat olan Ufuk Akyol, Marko Jevtovic ve Uğurcan Yazğılı karşılaşmanın kadrosunda yer almıyor.

SON MAÇI 9 KİŞİLİK KONYASPOR KAZANDI

Beşiktaş ile Konyaspor mücadelelerinde geçen sezon oynanan son maçta gülen taraf 1-0'lık skorla Konya temsilcisi oldu. Ole Gunnar Solskjaer'in teknik direktörlüğünü yaptığı siyah-beyazlı takım, maçı uzun süre 9 kişi oynayan rakibine 1-0 yenilerek eleştirilerin odağı olmuştu. Konyaspor'da 25. dakikada Melih Bostan, 64. dakikada ise Alassane Ndao kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.