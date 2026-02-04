Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da Beşiktaş mağlubiyetiyle beraber 10 maça çıkan galibiyet hasreti sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Geldiği günden bu yana Süper Lig'de maç kazanamayan Çağdaş Atan ile Konyaspor Başkanı Ömer Atiker öğlen saatlerinde Kayacık Tesisleri'nde toplantı gerçekleştirdi. Gerçekleşen toplantının ardından Çağdaş Atan'ın görevine son verildi.

Konyaspor'da takımın başına ise daha önce de görev alan İlhan Palut getiriliyor. Göztepe mücadelesinde Konyaspor'un başında çok yüksek ihtimalle İlhan Palut olacak.

ÇAĞDAŞ ATAN DÖNEMİ 90 GÜN SÜRDÜ

Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi 90 gün sürdü. 5 Kasım 2025'te Konyaspor Teknik Direktörü olan Çağdaş Atan ile yollar 2 Şubat 2026 tarihinde ayrıldı. Konyaspor'un başında çıktığı 9 Süper Lig karşılaşmasında galibiyet elde edemeyen 45 yaşındaki teknik direktör 4 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Çağdaş Atan, takımın başında çıktığı 3 Türkiye Kupası maçından da galibiyetle ayrılmıştı.