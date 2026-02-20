Süper Lig'de 23. hafta maçında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Konyaspor'da kritik kararlar peş peşe alındı. Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da sürpriz bir kadro dışı kararının ardından yönetim gözünü Galatasaray maçına çevirdi. Konyaspor, Galatasaray maçı öncesi takım Guilherme’nin kaptanlığını sonlandırdı ve oyuncuyu kadro dışı bıraktı. Kadro dışı kararları ile sarsılan Konya ekibinde, bir kriz daha yaşandı. Futbolda bahis soruşturması kapsamında, yöneticisi olduğu takımın maçında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen 33 şüpheliye yönelik 10 ilde düzenlenen operasyon sonrası TÜMOSAN Konyaspor’dan açıklama yapıldı. Kulüp; mevcut yönetimden 1, önceki yönetimden 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Ligde 12 maçtır galibiyet alamayan Konyaspor çıkış maçını Galatasaray mücadelesi olarak seçti. Yönetim, bu maçta alınacak galibiyet sonrasında takıma önemli miktarda bir prim vereceğini açıklayacak.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.