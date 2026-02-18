Süper Lig'de 23. hafta maçında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Konyaspor'da kadro dışı kararları açıklandı.
Yeşil-beyazlı takımın yönetimi, takım kaptanlarından Guilherme Sitya'nın kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Konyaspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: "Kamuoyuna duyuru. Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda futbolcumuz Guilherme Sitya'nın takım kaptanlığı görevi sona erdirilmiş ve kendisi kadro dışı bırakılmıştır.
Ayrıca yine alınan karar gereğince; birinci kaptanlık görevi futbolcumuz Adil Demirbağ’a, ikinci kaptanlık görevi ise Deniz Türüç'e tevdi edilmiştir."