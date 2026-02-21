Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray arasında Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında ağlara giden top, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısının ardından gol değeri kazanmadı. Karşılaşmada 49. dakika oynanırken gelişen Galatasaray atağında Noa Lang'ın savunmanın arkasına attığı topla Sacha Bowy buluştu. Bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Boey'in geriye çıkardığı topta Leroy Sane, yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. Hakem Atilla Karaoğlan önce orta noktayı gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonu yeniden izleyen Karaoğlan, Sane'nin vuruşunda Boey'in ofsayt pozisyonunda olduğunu belirterek golü iptal etti. Konyaspor'un kullandığı serbest vuruşla karşılaşma, kaldığı yerden 0-0 beraberlikle devam etti. Not: Ekran görüntüsü beIN Sports'tan alınmıştır.

