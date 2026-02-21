Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 6. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Konyaspor'un köşe vuruşu kazandığı anlarda Konyaspor-Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan, bir an için oyunu durdurarak kenara geldi. OYUNU DURDURDU Dördüncü hakem ile konuşan Karaoğlan, tribünden gelen lazer nedeniyle görüş açısında sorun yaşadığını bildirdi. Atilla Karaoğlan, kenara gelerek 'gözlerime lazer tutuyorlar' pozisyonları göremiyorum dedi. Taraftarların anons ile uyarılmasından sonra mücadele kaldığı yerden devam etti.

