Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Nesine 2. Lig ekiplerinden Muşspor'u 4-1 yenerek kupada adını gruplara yazdırdı. Maçın 38. dakikasında Konyaspor öne geçti. Melih Bostan'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Bardhi, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 52. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Bardhi'nin kullandığı serbest atışta Calusic, kafayla topu ağlara yolladı. 53. dakikada Konyaspor, skoru 3-0'a taşıdı. Bardhi'nin ortasında Melih Bostan, kafayla topu filelere gönderdi.
SON BÖLÜMLERDE İKİ GOL DAHA
89. dakikada Muşspor farkı 2'ye indirdi. Okavuçi'nin pasında ceza alanı içinde topu kontrol eden Ersel Aslıyüksek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 90+2'nci dakikada Konyaspor dördüncü golünü buldu. İsmail Esat Buğa'nın pasında Melih Bostan, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti. TÜMOSAN Konyaspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı ve adını gruplara yazdırdı.