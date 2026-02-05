TÜMOSAN Konyaspor, Türkiye Kupası B Grubu 3’üncü maçında konuk ettiği Aliağa Futbol Kulübü'nü 5-0 yendi.
3’üncü dakikada Melih İbrahimoğlu'nun pasında Muleka’nın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, kale direğine çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.
5’inci dakikada Jevtovic ile duvar pasında ceza sahasına giren Tunahan Taşçı'nın yerden düzgün vuruşunda top filelere gitti: 2-0.
44’üncü dakikada Jevtovic’in ortasında ceza yayı üzerine topla buluşan Tunahan Taşçı’nın şutu ağlarla buluştu: 3-0.
64’üncü dakikada Göktüğ Yılmaz’ın ara pasıyla ceza sahasına giren Ahmet İlhan Özek’in şutunu kaleci kornere çeldi.
72’nci dakikada ceza alanına gönderilen topa gelişine vuran Kramer’in şutu az farkla auta çıktı.
80’inci dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Enis Bardhi’nin şutu ağlarla buluştu: 4-0.
87’nci dakikada Yasir Subaşı’nın içeriye ortasında topu uzaklaştırmaya çalışan Kerem Paykoç’un vuruşu takım arkadaşı Kaan Adar’a çarparak filelerle buluştu: 5-0.
STAT: Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Kemal Mavi, Kadir Beyaz
TÜMOSAN KONYASPOR: Deniz Ertaş-, Arif Boşluk(Dk. Ata Yanık), 80 Yasir Subaşı, Nagalo, Jin Ho Jo(Dk.60 Kramer), Melih İbrahimoğlu(Dk.46 Uğurcan Yazğılı), Jevtovic, Esat Buğa(Dk.75 Eren Cemali Yağmur), Svendsen, Tunahan Taşçı, Muleka(Dk.46 Enis Bardhi)
ALİAĞA FK: Kubilay Anteplioğlu-, Erhan Kartal(Dk.46 Yusuf Erdem), Necati Özdemir(Dk.40 Sergen Piçinciol), Kerem Paykoç, Oktay Kancı, Mustafa Saymak, Oğuzhan Yıldırım(Dk.56 Emir Saral), Ahmet İlhan(Dk.78 Furkan Say) Emre Keskin, Göktuğ Yılmaz(Dk.78 Kaan Adar), Malik Karaahmet
GOLLER: Dk. 3 Muleka, Dk. 5, Dk.44 Tunahan Taşçı, Dk.80 Enis Bardhi Dk.88 Kaan Adar (Kendi kalesine) (TÜMOSAN Konyaspor)
SARI KARTLAR: Esat Buğa, Eren Cemali Yağmur (Konyaspor) Malik Karaahmet (Aliağa FK)