Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Gaziantep FK, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Alassane Ndao, 50. dakikada Danijel Aleksic ve 83. dakikada Yhon Andzouana attı.
Süper Lig'de ilk hafta Eyüpspor'u deplasmanda 4-1 mağlup eden Konyaspor, bu sonucun ardından ligde ikide iki yaptı ve 6 puana ulaştı. Ligde geçtiğimiz hafta sahasında Galatasaray'a 3-0 kaybeden Gaziantep FK, iki hafta sonunda puanla tanışamadı.