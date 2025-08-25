Aydın’ın Çine ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında Nüfus Müdürlüğü çalışanı Melek Özdağlar (39) ve İngilizce öğretmeni Sibel Beyhan Toprak (41) hayatını kaybetti, 11 yaşındaki Irmak Serin ağır yaralandı.
DİREKSİYONU YOLDAKİ KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN KIRMIŞ
Kazanın ardından yapılan araştırmada, Özdağlar’ın yol kenarında ölü halde bulunan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdığı, aracın bu sırada kontrolden çıkarak zeytin bahçesine savrulduğu tespit edildi.
KÜÇÜK KIZIN YAŞAM MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR
Kazada yaşamını yitiren Özdağlar’ın cenazesinin Diyarbakır’a gönderileceği, Toprak’ın ise bugün Çine’de toprağa verileceği öğrenildi. Küçük kızın ise hastanede yaşam mücadelesi sürüyor.