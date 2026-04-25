İstanbul Avcılar’da bir kişinin köpeğine uyguladığı şiddet, çevredeki vatandaşların tepkisine rağmen devam etti. Olay, 13 Nisan’da Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan sürücüler, yol kenarındaki boş arazide bir kişinin köpeğine sert şekilde müdahale ettiğini fark etti.

ÇEVREDEKİLERİN TEPKİLERİNE ALDIRIŞ ETMEDİ

İddiaya göre şüpheli, tasmasıyla gezdirdiği köpeğe kemerle vurdu, ardından hayvanı tasmasından kaldırarak yere savurdu. Çevrede bulunan vatandaşların uyarılarına aldırış etmeyen kişi, bir süre daha köpeğe şiddet uyguladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Yaşananlar, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucu kimliği belirlenen N.A. (40), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.