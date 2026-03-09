Semiramis Pekkan, oğlu Zoran ve köpeği Tina ile alışveriş sırasında çektiği vlogu YouTube kanalında paylaştı. Videoda, köpeğin AVM’de tuvalet yaptığı anlar dikkat çekti.

''ÖNÜNÜ KAPATMAK YERİNE TEMİZLESEYDİNİZ KEŞKE''

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Pekkan’ın köpeğinin önünü kapatmadan temizlememesine tepki gösterdi:

“Önünü kapatmak yerine temizleseydiniz keşke.”

Paylaşımlar kısa sürede gündem oldu ve tartışmalar başladı.

SEMİRAMİS PEKKAN'DAN AÇIKLAMA

Eleştirilere yanıt veren Pekkan, köpeği Tina’nın alışveriş sırasında böyle bir davranışta bulunmayacağını vurguladı:

“Annen öyle şey yapar mı? Bir kere Tina yapmaz öyle şey. Pozisyon alıyor o kokuyu duyunca. Alışveriş yaparken de yapmıyor, kapalı yerde hiç yapmaz. Bize nasıl söylendiniz, köpeğinin dışkısını toplamadı diye.”

Pekkan’ın açıklaması, sosyal medyada farklı yorumlara yol açtı. Bazı kullanıcılar açıklamayı anlayışla karşılarken, bazıları hâlâ eleştirel tutumunu korudu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞMIŞTI

Tartışma, başta YouTube ve Instagram olmak üzere pek çok sosyal medya platformunda konuşuluyor.

Videonun bazı kesitleri, eleştirilen noktaları ve Pekkan’ın açıklamaları kullanıcılar arasında viral hale geldi.

İşte gelen yorumlar: