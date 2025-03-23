UÇUŞA ALINMAYAN KÖPEĞİN SONU TRAJEDİYLE BİTTİ

İngiltere merkezli The Guardian gazetesinin aktardığına göre, olay 16 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşti. Kolombiya’ya uçmak üzere Orlando Uluslararası Havalimanı’na gelen Lawrence, yanında getirdiği evcil köpeği Tywinn ile seyahat etmek istedi. Ancak polis kayıtlarına göre, seyahate dair gerekli evrak eksiklikleri nedeniyle köpeğin uluslararası uçuşa kabul edilmesi mümkün olmadı.

KAMERALARA YANSIDI: TUVALETE GİRDİ, KÖPEKSİZ ÇIKTI

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, Lawrence havayolu görevlileriyle yaptığı kısa bir görüşmenin ardından köpeğiyle birlikte havalimanının tuvaletine yöneldi. Ancak yaklaşık 20 dakika sonra tuvaletten tek başına çıkan kadın, kısa süre içerisinde terminale geri döndü ve uçağına binerek Kolombiya’ya hareket etti.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ DEHŞETİ ORTAYA ÇIKARDI

Olayın korkunç boyutu ise temizlik personelinin dikkati sayesinde gün yüzüne çıktı. Görevli, tuvalet zemininin ıslak olduğunu ve yerde köpek maması bulunduğunu fark etti. Ardından çöp kutusunda hareketsiz halde yatan bir köpek cesediyle karşılaştı ve durumu amirlerine bildirdi.

OTOPSİ SONUCU: "ZALİMCE BİR ÖLDÜRME"

Yapılan otopsi sonucunda köpeğin boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Yetkililer, olayın hayvan haklarına karşı işlenmiş "zalimce bir ölüm" vakası olduğunu belirtti. Şu anda ağır suçlamalarla karşı karşıya olan Alison Lawrence’ın yargı süreci kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.