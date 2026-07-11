Tayland'ın kuzeydoğusundaki Sisaket'e bağlı Non Khun bölgesinde bir aile ölümle burun buruna geldi. Khaosod’ta yer alan habere göre aile üyeleri, evcil köpeklerinin ağzında getirdiği paslı nesneyi önce eski bir plastik parçası ya da kemik sandı. Bu sırada köpek bir süre cismi çiğnedi. Tehlikenin fark edilmesi ise ev sahibinin hastaneden dönmesinin ardından gerçekleşti.

İMHA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Paslı nesneyi inceleyen ev sahibi, bunun bir el bombası olduğunu anlayınca büyük panik yaşadı. Emniyet piminin hâlâ yerinde olduğunu fark eden ev sahibi, büyük bir dikkatle patlayıcıyı evden uzaklaştırdı ve durumu köy muhtarına bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ile patlayıcı madde imha ekipleri sevk edildi.

MÜHİMMATIN AKTİF OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan incelemede cismin Çin üretimi TYPE 82-2 model parçalanmalı el bombası olduğu belirlendi. Uzmanlar, yoğun paslanmaya rağmen mühimmatın hâlâ aktif olduğunu, emniyet mekanizmasının zarar görmesi veya şiddetli bir darbeye maruz kalması halinde patlayabileceğini açıkladı.

30 SANTİMETRE DERİNLİĞİNDE ÇUKUR OLUŞTU

Bomba, yerleşim alanından uzak güvenli bir noktaya götürülerek kontrollü şekilde imha edildi. Yetkililer, patlamanın yaklaşık 30 santimetre derinliğinde ve 60 santimetre genişliğinde bir krater oluşturduğunu belirterek, yıllarca doğada kalan mühimmatın bile yıkıcı etkisini koruyabileceğine dikkat çekti.

‘BOMBAYI DÜŞÜRMÜŞ OLSAYDI’

Ev sahibi, aile fertlerinin köpeğin eve canlı bir el bombası getirdiğinden habersiz olduğunu belirterek, "Eğer köpek emniyet pimini çıkarmış ya da bombayı sert şekilde düşürmüş olsaydı neler yaşanacağını düşünmek bile istemiyorum" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARI UYARDILAR

Olayın ardından açıklama yapan bölge yetkilileri, eski askeri mühimmatın bulunabileceği bölgelerde yaşayan vatandaşları uyardı. Şüpheli patlayıcı veya askeri malzemeyle karşılaşılması halinde bunlara kesinlikle dokunulmaması, yerlerinin değiştirilmemesi ve derhal polis ya da yetkili birimlere haber verilmesi gerektiği vurgulandı.

YARALANAN OLMADI

Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, uzmanlar paslanmış ya da yıllardır doğada bulunan mühimmatın güvenli olduğu düşüncesine kapılmamak gerektiğinin altını çizdi.