İngiltere'nin Birmingham kentinde yaşayan 56 yaşındaki Manjit Sangha, Köpeğinin elindeki küçük bir yarayı yalaması sonucu hayatının şokunu yaşadı. Kadının vücuduna yayılan enfeksiyon, talihsiz kadının dört uzvunu kaybetmesine neden oldu.

BBC'nin haberine göre korkunç olay, Temmuz 2025'te Sangha'nın işten dönmesiyle başladı. Kendini kötü hisseden kadın, ertesi gün eşi tarafından evde bilinci kapalı, halde bulundu. Eşi Kam Sangha, "Bir gün önce köpekle oynuyordu, ertesi gün komadaydı. Bunun 24 saatten kısa sürede nasıl gerçekleştiğine inanamadık" dedi.

6 KEZ KALBİ DURDU

Hastaneye kaldırılan Sangha'nın durumu "sepsis" (vücudun enfeksiyona verdiği aşırı tepki) olarak teşhis edildi. Yoğun bakımda kaldığı süre boyunca kalbi tam altı kez duran Sangha, komaya girdi.

Doktorlar, kadının geçirdiği sepsisin, köpeği Simba'nın küçük bir kesik veya çiziğin üzerine yalaması sonucu oluşmuş olabileceğini belirledi.

AMPUTE EDİLDİ

Enfeksiyonun kan pıhtılaşmasına neden olmasıyla organlara kan akışı durdu, doktorlar Sangha'nın hayatını kurtarmak için tek bir çare buldu: Amputasyon.

Cerrahlar, talihsiz kadının her iki bacağını diz altından ve her iki elini kesmek zorunda kaldı. Ayrıca gelişen zatürre ve safra taşı sorunları nedeniyle dalağı da alındı.

Toplam 32 hafta süren hastane tedavisinin ardından Sangha hayata tutundu ve evine dönebildi.