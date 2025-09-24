Sokak köpekleri tarafından bile hayvan zannedilen adam, köpek kulübesinde yaşamaya başlamış ve hatta köpek maması yemeyi denemişti. Sosyal medyada “köpek gibi yaşama” hayalini paylaşan bu sıra dışı isim, uzun süre tartışmalara neden olmuştu.

KADINLAR DA KÖPEK OLMAK İSTİYOR

Şimdi ise benzer bir eğilim farklı bir boyuta taşındı. “Therian” ya da “Otherkin” adı verilen hareket içinde özellikle kadınların kendilerini hayvanlarla özdeşleştirdiği dikkat çekiyor. İnternet forumları ve sosyal medya gruplarında hızla yayılan bu akımda kadınlar, ruhsal ve psikolojik olarak köpeklerle bağ kurduklarını savunuyor.

İNTERNETTE YENİ BİR AKIM YAYILIYOR

Uzmanlara göre therian hareketi, yalnızca kostüm giymekten ibaret değil. Katılımcılar kendilerini belirli bir hayvanla ruhsal olarak özdeşleştiriyor. Köpek, kedi, kurt ya da tilki gibi hayvanlarla bağlantı kurduğunu söyleyen kişiler, bu kimliği yaşamlarının bir parçası haline getiriyor.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

Uzmanlar bu eğilimin psikolojik açıdan her zaman bir rahatsızlık anlamına gelmediğini, ancak bazı durumlarda travma, gerçeklikten kaçış ya da dissosiyatif bozukluklarla bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Psikiyatri uzmanlarına göre, bu davranış sosyal ve mesleki yaşamı olumsuz etkilediğinde ciddi bir problem haline geliyor.

TARTIŞMALAR BÜYÜYOR

Geçtiğimiz yıl Avrupa’da yüzlerce kişinin köpek kostümleriyle buluştuğu etkinliklerin ardından, şimdi de kadınların “köpek olma isteği” gündeme taşındı. Kimileri bunu bir kimlik ifadesi ve özgürlük alanı olarak görürken, kimileri de psikolojik bir sorun olarak değerlendiriyor.

Japonya’daki adamın başlattığı sıra dışı akım, şimdi farklı coğrafyalarda kadınların ilgisini çekmeye başladı. “Köpek gibi yaşama” fikri, internet üzerinden yayılarak dünya çapında tartışmalı bir kimlik hareketine dönüştü.