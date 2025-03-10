Hayvan katliamı yasasının çıkması sonrasında birçok kentte AKP ve MHP’li belediyelerin hayvan katliamlarını ortaya çıkaran ve hayvan hakları için mücadele eden hayvan hakları savunucusu İbrahim Kaya, bir evin bahçesinde yasaklı ırk ilan edilen pitpull köpeğiyle çektiği videoyu paylaştığı gerekçesiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 457 bin 44 TL para cezası verildi. Karara tepki gösteren Kaya, “Hayvanları koruma kanunu adı altında çıkardığınız kanunla beraber hayvan hakları savunucularıyla mı mücadele edeceksiniz?” dedi.

Hayvan katliamı yasası sonrasında birçok kentte hayvan katliamları haberleri gelirken hayvanları öldürenlere değil hayvan hakları savunucularına ceza veriliyor.

AVCILARA CEZA YOK, HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARINA CEZA VAR"

Verilen para cezasına ilişkin konuşan İbrahim Kaya, hayvan koruma kanunun hayvan hakları savunucularına karşı kullanıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

-Bugüne kadar birçok hayvan ihlalini gün yüzüne çıkarmak için mücadele verdim, geçmiş günlerde iki tane sahipli yasaklı ırk olarak adlandırılan pitbull ile alakalı düşünce özgürlüğü kapsamında bir fikir beyan ettiğim için Doğa Koruma Milli Parklar tarafından 457 bin 44 TL para cezasına çarptırıldım.

-Köpeklerin kimin olduğu araştırılmadan sahiplerinin kontrolünde ve kendi bahçelerinde çektiğim video ile alakalı bu cezaya çarptırıldım. Kimin olduğu araştırmadan hiçbir şey araştırılmadan bir kanun maddesiyle ceza yaptırımı uygulandı. Ama bugün av yasağı olan bölgede avlanması yasak olan ve nesli kontrol altına alınmış avlanılması durumunda 6 ay ile 4 yıl arasında hapis cezası olan boz ayının avlanması için avcılar seferber eden kurum tarafından bu cezaya çarptırıldım.

-Şimdi soruyoruz hayvanları koruma kanunu adı altında çıkardığınız kanunla beraber hayvan hakları savunucuları ile mı mücadele edeceksiniz yoksa avcılarla beraber yasadışı eylemlerde bulunarak mı böyle çalışmalar yapacaksınız? Ayının kanının yerde kalmayacağına size söz veriyorum kamuoyunu siz bilgilendirmiyorsunuz ben bilgilendirmek için elimden geleni yapacağım.