Hindistan'da yapılan bir araştırma, sokak köpeklerinin en çok sevdiği rengi ortaya çıkardı. Kalküta'daki Hindistan bilim Eğitimi ve Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 130'dan fazla sokak köpeği incelendi. Araştırmacılar; köpeklerin önüne sarı, mavi ve gri mama kapları koyarak hangi rengi tercih ettiklerini ortaya çıkardı.

EVRİMSEL BİR AVANTAJ OLABİLİR

Araştırmaya dahil edilen çoğu köpek, sarı kabı seçti. Bu da bilim dünyasında yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi... Araştırma, hakemli bilim dergisi Animal Cognition'da yayımlandı. bilim insanları, bu tercihlerin köpeklerin atalarından miras kalmış olabileceğini öne sürüyor...

Sarı tonlarının köpeklerin görüş alanında daha belirgin olduğu ve bu nedenle doğal olarak tercih edilebileceği düşünülüyor.

KÖPEKLER HANGİ RENKLERİ GÖREBİLİYOR?

İnsanlar kadar çok renk varyasyonu göremeseler de köpekler de tıpkı insanlar gibi renkleri görebiliyor. İnsan gözü, üç farklı koni hücresi sayesinde geniş bir renk spektrumunu algılayabiliyor. Ancak köpeklerde yalnızca iki tip koni hücresi bulunuyor. Bu yüzden kırmızı, yeşil ve turuncu tonlarını ayırt edemiyorlar. Buna karşılık mavi ve sarı renkleri net bir şekilde görebildikleri biliniyor.