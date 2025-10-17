Ankara'da sahiplendiği köpeklere cinsel saldırıda bulunup öldüren sanık doktor Muhammet Mustafa Duman hakkında 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Ankara'da bir hastanede doktor olarak görev yapan Muhammet Mustafa Duman, farklı kişilerden sahiplendiği köpekleri, Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'ndeki evinde öldürdüğü iddiasıyla 29 Nisan'da gözaltına alındı ve tutuklandı. Evcil hayvanı kasten öldürme, hayvana yönelik cinsel saldırı ve müstehcenlik suçundan yargılanan doktor Muhammet Mustafa Duman hakkındaki davanın bugün karar duruşması Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada hayvanseverler, taraf avukatları ve sanık ile sanığın anne, baba ve kardeşi hazır bulundu. Duruşma katılma taleplerinin alınmasıyla başladı.

Geçtiğimiz duruşmalarda tanık olarak dinlenen Özer Koç, 5 yavru köpeğin önceki sahibi olduğu için duruşmaya müşteki olarak katılma talebinde bulundu ve köpeklerin pasaportlarını sundu. Katılma talebinin reddedilmesini isteyen sanık avukatı Süleyman Karaca, “Pasaportlar belki de sonradan oluşturuldu. Biz nereden bilebiliriz bunu” dedi. Koç’un vekili söz alarak, "Pasaportların sonradan oluşturulma ihtimali yok. Bunlarda belediyelerin kaşeleri var. Sonradan düzenlenmesi söz konusu olamaz. Müvekkilim kanser hastası olduğu için yavru köpeklerini sanığa vermiştir daha iyi bakacağını düşündüğü için. Sokaktan sahiplendirmemiştir çünkü her bir köpeğin pasaportu vardır. Burada anneleri de bellidir” dedi.

Sanıktan müşteki avukatlarına: “Sokaktan geçen kişiler, sahiplendiği hayvanlarla bir ilgileri yok”

Katılma taleplerine ilişkin söz alan sanık Duman, "Sol taraftaki kişilerin katılma talebi reddedilmişti. Tek müşteki Tarım ve Orman Bakanlığı’dır. Diğer kişiler sokaktan geçen ve bu davayı izlemek isteyen kişilerdir. Benim sokaktan sahiplendiğim hayvanlarla bir ilgileri bulunmamaktadır. Bu yüzden müşteki olarak katılmalarının reddedilmesini istiyorum" dedi. Savcılık, Ankara Valiliği’ne bağlı İl Hayvanları Koruma Kurulu Vekilinin katılma talebinin kabul edilmesini isterken diğer katılma taleplerinin reddini talep etti. Hakim ise 5 yavru köpeğin tanık Özer Koç’un köpeğinin yavruları olduğu gerekçesiyle suçtan zarar görme durumunun olduğunu belirterek Koç’un müşteki olma talebini, vekillerinin katılma taleplerini ve İl Hayvanları Koruma Kurulu Vekilinin katılma talebini kabul etti. Katılma taleplerinin değerlendirilmesinin ardından duruşmada ek savunmalar alındı.

“Ben kesinlikle köpek öldürmedim”

Davanın başından beri usulsüz olduğu iddiasında bulunan sanık Duman, “Aleyhimde hiçbir delil çıkmamıştır. Hukuka aykırı aramalarda elde edilen deliller lehimedir. 7 adet sürüntüde ve iki adet bıçakta kan izi bulunmamıştır. Elde edilen kemiğin de geviş getiren bir hayvana ait olduğu tespit edilmiştir. Ben kesinlikle köpek öldürmedim. Köpek öldürdüğüme dair bir delil bulunmamaktadır. Bunlar göz önüne alındığında davadan beraatime hüküm olunacağına inanıyorum” dedi.

Sanık avukatından müşteki avukatlarına: “Tribüne oynuyorsunuz”

Sanık Duman’ın müşteki avukatlarına “Sol tarafta bulunan vatandaşlar" şeklinde hitap edilmesine tepki gösterilmesi üzerine sanık avukatının parmak sallayarak “Ne var vatandaş değil misiniz? Siz Türkiye vatandaşı değil misiniz? Soruma cevap verin. Tribüne oynuyorsunuz” ifadelerinin zapta geçilmesi istendi. Müşteki avukatları "Bu konu hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi. Hakim ise tarafları sakin olmaları konusunda uyardı.

Hakim, tevsii tahkikat taleplerini reddetti. Beyanların alınması sonrası savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Esas hakkındaki mütalaada “Köpeklere cinsel saldırıda bulundu” değerlendirmesi

Esas hakkındaki mütalaada sanık Duman’ın 5 köpeği sahiplendiği ve ardından cinsel saldırıda bulunduğu, sonrasında yavru köpeklerden 3’ünü öldürdüğü, sahiplendiği 12 köpeği ise tekmeleyerek eve aldığı değerlendirmesi yapıldı. Mütalaada sanığın ele geçirilen dijital materyallerinde çok sayıda insanın hayvanlarla cinsel ilişkiye girdiği videoların yer aldığı da göz önünde bulundurularak sanığın “müstehcenlik”, “hayvana cinsel saldırı” ve “birden fazla ev hayvanını öldürmek" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

“Bu Türkiye'nin gördüğü ilk seri hayvan katilidir”

Müşteki avukatlarından Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nden Neşe Özkanoğlu esas hakkındaki mütalaaya yönelik şunları kaydetti:

“Sanık hayvanları öldürmek üzere sahiplenmiştir. Videolarda köpeklerin yer aldığı ve bu sırada sanığın cinsel organı görünmektedir. Bu doğrultuda köpeklere cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldürdüğü ortadadır. Ayrıca sanık ayrı ayrı köpeklere ait tüy yumaklarını paketlemiş ve saklamıştır. Sanığın üzerine atılı suçları işlediği zaten sabittir. Esas hakkındaki mütalaanın eksik olduğunu düşünüyoruz. Hayvanlara aynı anda eylemler yapılmamıştır. Birbirinden farklı zamanlarda yapılan eylemlerden bahsediyoruz. Bu Türkiye'nin gördüğü ilk seri hayvan katilidir. Bu yönden gençlere örnek olunacak bir dosyadır. Bu yüzden cezanın en üst sınırdan verilmesini istiyoruz. 8 köpeği öldüren sanığın 3 köpeği ayrı 5 köpeği ayrı öldürmekten ayrı ayrı ceza verilmesini talep ediyoruz."

“Bilgisayar ele geçseydi belki de yüzlerce hayvana yaptığı eylemler ortaya çıkacaktı”

Müşteki avukatlarından Burcu Yağcı da, “Suçun işleniş biçimi, işkencenin varlığı nedeniyle her bir hayvan için ayrı ayrı ceza verilmesini istiyoruz. Dava dosyasında bunlar sadece görebildiklerimiz. Evin içinde kamera olsa çok daha fazla şeye şahit olacaktık. Ayrıca sanığın karakolda ifade verdikten sonra babası ile bilgisayarındaki yer alan içerikleri yok ettiği ve delil kararttıkları da güvenlik kamera görüntülerinde bellidir. Bu bilgisayar ele geçseydi belki de yüzlerce hayvana yaptığı eylemler ortaya çıkacaktı. Olayın toplumsal boyutu olması nedeniyle üst sınırdan ceza talep ediyoruz” dedi.

“Benim öldürdüğüm söylenen bu köpekler eminim şimdi sokakta yaşıyor”

Sanık Duman ise esas hakkındaki mütalaaya karşı şu savunmayı yaptı:

“Onlarca iftirada bulundular, hatırlayabildiklerime cevap vereceğim. Canice, vahşice gibi kelimeler kullanarak oluşturdukları senaryoyu benim üzerime yapıştırmışlardır. Resmi müşteki olan Tarım ve Orman Bakanlığı avukatı duruşmalara gelmemektedir. Ancak bu solda bulunan şahıslar tarafından benim lekelenme hakkı ihlal edilmiştir. Videolarda cinsel organımın göründüğü söyleniyor ancak iddianamede iç çamaşırlı olduğum söyleniyor oysa üstümdeki şorttur. Bana çirkin bir iftira atılmaktadır. Somut delil olmadan bana seri katil yaftası yapıştırılıyor. Oysa köpek cesedi yoktur ortada. Benim öldürdüğüm söylenen bu köpekler eminim şimdi sokakta yaşıyor.”

Sanık Duman’ın müşteki avukatlara yönelik "arkadaş” demesi üzerine "Hakim Bey lütfen müdahale edin. Mesleğimize yönelik bu durum, bu üslup kabul edilemez” dedi. Hakim ise “Yetki belgesi bulunan avukat konuşamaz’ diye karar aldık duruşma başında. Duruşma düzenini bozuyorsunuz. Çıkartın bu yetki belgeli avukatı" dedi. Hakime tepki gösteren avukatlar "Bize parmak sallandı burada. Biz mi duruşma düzenini bozuyoruz Hakim Bey" ifadelerini kullandı. Duruşmada yaşanan gerginliğin ardından ara karar kuran Hakim, söz almadan konuşan taraf vekillerinin ihtar yapılmadan dışarı çıkarılmasına karar verdi.

“Hayatım bitme noktasına geldi”

Savunmasına devam eden Duman, şu iddialarda bulundu:

“Ben bu yaşadığım olumsuz durumdan dolayı hayatım bitme noktasına geldi. Ben sonrasında nasıl bir evlilik düzeni kuracağım, nasıl bir sosyal hayat kuracağım. İsmim ve fotoğraflarım medyaya servis edildi. Bunun nedeni de burada bana iftira atanlardır. Sadece lekelenme hakkım ihlal edilmedi hayatım mahvedildi. Benim haklarımı sizlerin koruyacağınıza inancım tam. Mağduriyetimi anlatmaya kelimeler yetmez. İftiralar havada uçuşuyor. İlgim, alakam, işlemediğim suçlara yönelik kendimi savunmaya mecbur bırakılıyorum. Müstehcenlik suçunda, görüntülerin yayılmadığı sürece ceza verilmez. Bu unsurlar benim açımdan oluşmuyor. Beraatime aksi kanaatteyseniz tahliyemi istiyorum.”

“Küçücük köpeğe nasıl istismar edildi denilebiliyor. Bu akla mantığa aykırıdır” savunması

Sanık avukatı Süleyman Karaca ise esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasında şunları kaydetti:

“Bulunan kıl yumakları bizce üçüncü şahıslar tarafından eve konulmuştur. Çünkü süreçte müvekkilimizin evi taziye evi gibi olmuş ve giren çıkan belli değildir. Müvekkilimin dijital materyalleri de usulsüzce ele geçirilmiştir. Bu yüzden hukuka aykırıdır. Hukuka aykırı deliller değerlendirmeye alınamaz. Küçücük köpeğe nasıl istismar edildi denilebiliyor. Bu akla mantığa aykırıdır. Telefonunda köpeğe istismar videoları var diye ‘köpekleri istismar etti’ denilemez. Algılar üzerine değil olgular üzerine mahkemenin karar vermesini talep ediyoruz. Müvekkilimin bu iddianame nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından açılan soruşturma kapsamında meslekten men edilmesi isteniyor. Sadece köpek öldürmekten tutuklanma mümkün değil ancak yanına istismar, müstehcenlik koyunca tutuklandı. Şüpheden sanık yargılanır ilkesi gözetilerek müvekkilimin beraatini ve tahliyesini talep ediyorum.”

Duruşmada gerginlik

Duruşmada söz almak isteyen bazı avukatlara söz verilmemesi üzerine gerginlik yaşandı. Hakim, avukatları duruşma salonundan Özel TİM eşliğinde çıkarttı. Son sözü sorulan sanık Duman, “Ben kesinlikle köpek öldürmedim. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Hakim sanığın son sözünü aldıktan sonra kararı açıkladı. Sanık hakkında “birden fazla ev hayvanını kasten öldürmek” suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezası, hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak suçundan da 4 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Sanık hakkında müstehcinlik suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası verilirken bu cezada hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Sanığa pek çok takdiri indirim uygulanarak toplamda 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi. Ayrıca 20 bin 550 TL de adli para cezasına hükmedildi.

"Verilen ceza yetersiz, istinafa gideceğiz"

Duruşmanın ardından kararı değerlendiren Avukat Neşe Özkanoğlu, şunları dile getirdi:

“Ankara’da bir devlet hastanesinde pratisyen hekim olarak çalışan Muhammet Mustafa D. isimli şahıs çok sayıda yavru köpek sahiplenip cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürdüğü iddiasıyla yargılandı. Bu şahıs iddianamede de belirtildiği üzere hayvan sahiplendirip öldürmeyi adeta meslek haline getirmiş. Bunu sistematik biçimde yapıyor. Şahsa 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Bunun yeterli olduğunu düşünmüyoruz çünkü sekiz yavru köpekten bahsediyoruz. Bu suçun cezası 5199 sayılı kanuna göre bir hayvan için 4 yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak, hakim sekiz köpek için 9 yıl 9 ay hapis cezası vermiştir. Üstüne sanığın sabıkası olmadığı için indirime gitti. Dosyayı istinafa götüreceğiz.”

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nden avukat Tuğba Gürsoy ise verilen cezanın yetersiz olduğuna dikkati çekerek, "Hali hazırda devam eden tek dosyası bu değil sanığın, devam eden dosyaları da var. Kardeşi ile yazışmaları var. Onları da suça alet etmeye çalışmış. Konuyla ilgili yalancı şahitlikten suç duyurusunda bulunduk. Elimizde 3-4 aylık kamera görüntüleri var. Buralarda da pek çok suça konu olay olduğunu tespit ettik. bunlarla ilgili de soruşturma devam edecek. Biz maalesef duruşma boyunca sanığın ve sanık avukatlarının gördüğü saygıyı katıulan avukatları olarak göremedik. Bu kişi hakkında diğer dosyalardan da yakın zamanda haberdar olacaksınız."