Yeni yıla girilmesine günler kala, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek zamlı tarifeler peş peşe belli olmaya başladı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam oranı için "Karayollarına ait köprü ve otoyol ücretleri yeniden değerleme oranında artacak" ifadelerini kullandı.

Karayollarına ait köprü ve otoyol ücretlerinin zamlı tarifesi şu şekilde olacak:



15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yeni yıl ücret tarifesi:









'MÜTEAHHİT KÖPRÜLERİ'NE YAPILACAK ZAM HENÜZ BELLİ DEĞİL



Kamuoyunda 'yap, işlet, devret' modeli olarak bilinen ve özel sektör tarafından işletilen köprü ve otoyollara yapılacak zam oranı ise kesinlik kazanmadı. Uraloğlu, bu kapsamda yer alan yapılar için "Diğer otoyollarda sözleşmedeki durumumuz nedir ona bakacağız" ifadelerini kullandı.

















