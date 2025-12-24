İktidar yeni yıla sayılı günler kala düşük enflasyon hedeflerini sık sık tekrarlayarak asgari ücrete yapılacak zammı açlık sınırı seviyesinde tutmaya çalışıyor. Ancak buna karşılık vatandaşın ödeyeceği ücretlerde herhangi bir indirime gitmiyor. Son olarak köprü ve otoyol ücretlerinde bu durum yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu devletin işlettiği köprü ve otoyollara yüzde 25.49’luk yeniden değerleme oranında (YDO) zam yapıldığını duyurdu.Yapılan zam ile İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretleri 47TL’den 58.98 TL’ye yükseldi. Şirketlerin işlettiği köprüler de aynı oranda zamlanırsa Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80 TL’den 100 TL’ye Osmangazi Köprüsü 795 TL’den 998 TL’ye, Avrasya Tüneli 225 TL’den 282 TL’ye çıkacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis’te enflasyonla mücadeleye destek için düşük zamlar yapacaklarını belirterek kamunun fiyat artışlarının yüzde 16-19 aralığında belirleneceğini söyledi.

YİD’LER DAHA FAZLA ARTABİLİR

Konuşmanın üzerinden 10 gün geçmişken Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, devletin işlettiği köprü ve otoyollarda yüzde 25.49 zam yapılacağını söyledi. Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyollarda daha yüksek olarak uygulanması da ihtimal dahilinde. Zira Uraloğlu, “YİD modeliyle yapılan otoyollarda sözleşmedeki durumumuza bakacağız. Onlar yabancı para birimleriyle ilişkilendirildiği için ona bakacağız. Bir de enflasyon geçen seneden bugüne ne oldu, ona bakarız” dedi.

2 milyar liralık gelir sağlanacak

Karayolları genel müdürlüğü verilerine göre 2025 yılının ilk 10 ayında köprü ve otoyollardan 1 milyar 615 bin 778 bin TL gelir elde edildi. Yüzde 25.49’luk zam geldikten sonra önümüzdeki yıl içinde ekstra bir zam gelmezse bu gelir 2 milyar 19 milyon 722 bin TL’ye çıkacak. Yani Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesine bu zamla birlikte fazladan 400 milyon TL’den fazla ek gelir girecek. Vatandaşın sırtındaki yük ise arttıkça artacak. Zamlanan akaryakıtın yanı sıra köprü ücretleri de eklenince otomobil sürmek lüks olacak.