Yeni yılla birlikte köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde yapılması beklenen zamlar açıklandı. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) bağlı köprü ve otoyollarda geçiş ücretleri yüzde 18,75 - 25,49 arasında oranlarda artırıldı. Buna göre, otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri şu şekilde oluştu... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde otomobiller için tek yön geçiş ücreti 47 liradan 59 liraya çıktı. Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de geçiş ücreti 995 lira oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 2024'te 80 lira olan geçiş ücreti 90 liraya çıktı. Anadolu Otoyolu İstanbul - Ankara ücreti, otomobiller için 338 lira oldu. Avrasya Tüneli'nin geçiş ücreti ise 228 lira oldu. Zamlı tarife 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olacak.

