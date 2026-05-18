Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 kara yolu geçişinde yer alan Sakarya Köprüsü’nde öğle saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Saat 12.30 sıralarında köprü korkuluklarına çıkan Ahmet Ö.’yü fark eden sürücüler ve çevre sakinleri durumu ihbar etti.
İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri nehirde ve köprü altında önlem alırken, polis ekipleri D-100 kara yolundaki trafik akışını kontrollü olarak sağladı.
AİLESİ VE ARKADAŞLARI DAKİKALARCA DİL DÖKTÜ
Olay yerine gelen Ahmet Ö.’nün ailesi ve arkadaşları da ekiplerle birlikte şahsı köprüden inmesi için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmelere rağmen Ahmet Ö. korkuluklardan inmeyi kabul etmedi.
İkna çabalarından sonuç alınamazken, yüzünü nehre doğru çeviren Ahmet Ö.'nün bir anlık dalgınlığını fark eden jandarma personeli harekete geçti. Korkuluk demirlerinin arasından uzanan jandarma personeli şahsı sıkıca yakaladı. O esnada hazırda bekleyen AFAD ve itfaiye ekipleri de jandarmaya destek vererek Ahmet Ö.’yü korkuluklardan çekip güvenli alana aldı.
Kurtarılma anı saniye saniye kameralara yansırken, köprüden indirilen Ahmet Ö. ambulansla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.