Kamuoyunda erken seçim beklentisi yükselirken iktidar elinde avucunda ne varsa satma hazırlığına girişti. İstanbul’daki iki köprü ve Türkiye genelindeki 7 otoyolu satışa çıkarmak için hazırlıklar yapan iktidar, Iğdır Şeker Fabrikası arazisi dahil 4 ilde 57 bin metrekare arsa ve araziyi de 640 milyon liraya sattı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla’daki değerli arsaları da satışa çıkardı.

ARSALAR ŞİRKETLERE GİTTİ

Bu yıl 185 milyar liralık özelleştirme geliri hedefleyen iktidar, amacına ulaşmak için kıyıda köşede kalan arsa ve arazileri satışa çıkardı. Kamunun elindeki seralar dahil kıymetli topraklar, satmak için özelleştirme kapsamına alındı. Daha önce satış kararı aldığı 57 bin metrekare arsa ve arazinin satışını da 640 milyon lira karşılığında tamamlayıp kamu kayıtlarından çıkardı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın aldığı yeni kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda Türkiye Şeker Fabrikaları’na (Türkşeker) ait Iğdır’daki 8 bin 763 metrekarelik arsa 53 milyon 352 bin lira karşılığında Himpaş İnşaat firmasına verildi.

Aynı kararla İstanbul Samandıra’da 1351 metrekarelik arsa 44 milyon 250 bin liraya Koyuncu Elektronik firmasına, Ankara’nın Çayyolu Mahallesi’nde bulunan 3 bin 778 metrekarelik kıymetli arsa 208 milyon 61 bin liraya SRL İnşaat firmasına, Bursa’daki 43 bin 60 metrekarelik arsa da 334 milyon liraya İtimat Peynircilik firmasına satıldı. Böylece toplamda 57 bin metrekarelik ar-

sa ve arazi, 640 milyon lira karşılığında kamunun elinden çıktı.

2028’e kadar bitirilecek

Cumhurbaşkanlığı kararıyla ayrıca 7’si Antalya’nın Manavgat ve Serik ilçelerinde, birer tanesi de Ankara Yenimahalle, İzmir Aliağa ve Konya Akşehir’de olmak üzere devletin elindeki 10 gayrimenkul satış için özelleştirme kapsamına alındı. En geç 2028 sonuna kadar satılması kararlaştırılan gayrimenkullerin arasında Antalya’nın Serik ilçesi Kadriye Mahallesi’nde toplam 29 bin 566 metrekare büyüklüğünde, birbirine sınır 4 sera alanı da yer alıyor.