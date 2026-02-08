AKP, altın yumurtlayan tavuklar olan köprü ve otoyolları özelleştirirse yapılacak zamlardan dolayı vatandaş kaybedecek, yandaş şirketler kazanacak.15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve en az 9 ücretli otoyolun özelleştirileceği iddia edilirken, CHP Erzincan Milletvetkili Mustafa Sarıgül, özelleştirmelerin vatandaşa yapılacak en büyük kötülük olacağını söyledi. Sarıgül, iktidara “Hangi akıl ve mantıkla bu projeleri satıyorsunuz” diye sordu. Mustafa Sarıgül, özelleştirmelerin olası etkilerini “Bedeli vatandaş öderken yine yandaş firmalar kazanacak” ifadesiyle değerlendirdi.

GELİR KATLANDI

Yol, köprü ve tünellerin gelirlerini geçen yıl ikiye katladığını belirten Sarıgül, “Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluğu ve işletmesinde olan yol, köprü ve tüneller 2024 yılında 11 milyar 211 milyon TL gelir sağladı. 2025 yılında bu gelir yüzde 110 artışla 23 milyar 594 milyon TL oldu. 2026 yılı için öngörülen gelir de 27 milyar 158 milyon lira. Hangi akıl ve mantıkla bu projeleri satıyorsunuz” sorusunu yöneltti. 2026-2028 döneminde yap-işlet-devret projelerindeki garantiler nedeniyle şirketlere 376 milyar 302 milyon TL’lik ödeme yapılacağını aktaran Sarıgül, “Emekliye, asgari ücretliye bütçe yok diyen iktidar, emekçinin parasını bu firmalara ödemeye devam ediyor” dedi.

‘Kamu eli ile zenginleştirme’

- Ekonomist Atilla Yeşilada, özelleştirme projelerinde riskin özel sektörle paylaştırılması gerektiğini vurguladı ve “Dünyadaki başarılı ‘kamu-özel sektör iş birliği’ projelerinin aksine Türkiye’de dolara endeksli, risksiz kamu eliyle zenginleştirme projeleri var” eleştirisini yöneltti. Yeşilada, özelleştirilmelerle gelecekteki gelirlerin bugünden tahsil edildiğini hatırlattı.