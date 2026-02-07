AKP, Cumhuriyet’in değerlerini satmaya köprü ve otoyollarla devam etmeyi hedeflerken CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, özelleştirmelerle 1 trilyon liranın (23 milyar 260 milyon dolar) üzerinde rant yaratılacağını söyledi.

ASIL HEDEF SEÇİM

ABD basını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve en az 9 ücretli otoyolun 7 milyar doların üzerinde bir büyüklükle özelleştirilmesi için İngiliz ve Kanadalı şirketlere yetki verildiğini yazdı. Bu duruma tepki gösteren CHP’li Yavuzyılmaz, özelleştirme projesi için “Vatana ihanet olur” yorumunu yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün 2024 yılı gelir-gider dengelerini karşılaştıran Deniz Yavuzyılmaz, “İki köprünün 2024 yılı geliri 117 milyon 113 bin dolar, gider toplamı 5 milyon 172 bin dolar. Köprülerin net kârı 111 milyon 940 bin dolar. Devletin iki köprüdeki toplam kâr oranı yüzde 96’dır” bilgilerini paylaştı.

Yavuzyılmaz, köprü ve otoyolların 25 yıllığına özelleştirilmesiyle 1 trilyon 12 milyar liralık (23 milyar 260 milyon dolar) rant yaratılacağını hesapladı. CHP’li Yavuzyılmaz, “AKP’nin asıl amacı yaklaşan seçimler öncesinde önden toplu para tahsil etmektir” yorumunu yaptı.

‘Araç geçiş ücretleri ikiye katlanır’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, iki köprünün özelleştirilmesinin vatandaşa zam olarak yansıyacağını söyledi. Yavuzyılmaz, “AKP’nin özelleştirme peşkeşi gerçekleşirse, araç geçiş ücretleri yüzde 100 zamlanacak. Yandaş şirketin işlettiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün araç geçiş ücreti 95 TL’dir” diye konuştu.