Cengiz KARAGÖZ

Kanal İstanbul’a yönelik hukuki mücadele sürerken, proje güzergahında yapılaşmanın önünü açan imar planlarına ilişkin dikkat çeken bir bilirkişi raporu hazırlandı. Sazlıdere’den sonra Yassıören Mahallesi’nin talana açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Ocak 2025’te onayladığı, Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı sınırlarındaki Arnavutköy Yassıören Mahallesi’nin bir bölümünü kapsayan imar planları yargıya taşındı.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin açtığı davada İstanbul 19. İdare Mahkemesi’nin görevlendirdiği bilirkişi heyeti, raporunu tamamladı. İTÜ öğretim üyelerinden oluşan heyet, hazırlanış yöntemindeki eksiklikler nedeniyle planların ‘teknik yönden sakat’ nitelikte olduğunu belirledi. Rapor ve şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığını ortaya koydu.

BİRBİRİNİN KOPYASI

Raporda, 61.8 hektarlık alanı kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı incelendi. İki plan arasındaki ölçek ilişkisinin mevzuata aykırı kurulması, raporun dikkat çeken tespitleri arasında yer aldı. Raporda, ‘Planlar, diğer kademedeki planların büyütülmesi veya küçültülmesi yolu ile elde edilemez’ ilkesinin ihlal edildiği ifade edildi. Heyet, nazım imar planında konut, ticaret, eğitim, park gibi birçok kullanım kararı bulunmasına karşın, bunların nasıl uygulanacağına ilişkin plan notlarının hazırlanmadığını aktardı. Raporda, bunun planı teknik açıdan geçersiz hale getiren bir eksiklik olduğu kaydedildi. Heyet, plan açıklama raporlarının da birbirinin büyük ölçüde kopyası olduğunu belirledi. Raporda, farklı ölçeklerde hazırlanması gereken planlara ilişkin açıklama raporlarının içerik bakımından neredeyse aynı olduğu aktarıldı.

60 sayfalık raporda, 61.8 hektarlık alanı kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı incelendi. Raporda, iki plan arasındaki ölçek ilişkisinin mevzuata aykırı kurulması, raporun dikkat çeken tespitleri arasında yer aldı.

İstanbul’un ormanları yok olur

TMMOB Mimarlar Odası, dava konusu alanın Kanal İstanbul projesi kapsamında ilan edilen ‘Yenişehir Rezerv Yapı Alanı’ içinde bulunduğunu belirterek, planların İstanbul’un tarım alanları, su havzaları ve Kuzey Ormanları üzerinde geri dönülmesi güç tahribat yaratacağını savundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AKP'li Arnavutköy Belediyesi ise savunmalarında bölgenin plansız geliştiğini, hazırlanan planlarla kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesinin amaçlandığını öne sürdü. Ancak bilirkişi heyeti, planların hazırlanış biçimindeki temel eksiklikler nedeniyle bu hedeflerin gerçekleştirilemeyeceği sonucuna ulaştı.