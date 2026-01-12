

Türk tiyatrosu bir usta ismini daha kaybetti...

68 yaşındaki usta oyuncu Koray Ergun'un hayatını kaybettiğini çocukları sosyal medyada duyurdu. Yapılan paylaşımda "Babamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanın cennet olsun" ifadeleri yer aldı.

Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ekin Tiyatrosu başta olmak üzere birçok önemli sahnede görev alan Ergun, tiyatro oyunlarındaki performanslarının yanı sıra sinema ve dizi projelerindeki rolleriyle de geniş bir izleyici kitlesinin takdirini kazanmıştı.

BEYNİNDE UR TESPİT EDİLMİŞTİ

Koray Ergun geçen şubat ayında sağ elinde yaşadığı güç kaybı nedeniyle hastaneye başvurmuş, yapılan MR ve tomografi tetkikleri sonucunda beyninde 3 santimetre çapında bir ur tespit edilmişti.

6 Şubat 2025 tarihinde 5 saat süren mikro cerrahi ameliyatla tüm urun temizlendiği açıklanmıştı.

Ergun, ameliyat sonrası yoğun bakımdan çıkmasının ardından sosyal medya hesabından dostlarına ve sevenlerine teşekkür etmişti.