Türkiye 75 yıl önce asker göndererek bağımsızlık mücadelesine katkıda bulunduğu Güney Kore’den 75 yıl sonra mercimek alır hale geldi. 29 Kasım günü yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile gümrük tarife pozisyonlarında değişiklik yapıldı ve Güney Kore’den sıfır gümrüklü yeşil mercimek ithalatının önü açıldı. Gümrük vergisi oranı genel olarak yüzde 19.3’ten yüzde 10’a düşürüldü. Güney Kore için ise bu oran yüzde sıfır oldu. Düşük vergili mercimek ithalatı 30 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. Türkiye Güney Kore’den ihracatın önünü açarken Güney Kore’nin mercimek üretmemesi, ihracat da yapmaması, İhtiyacını başka ülkelerden yaptığı ithalat ile karşılaması dikkat çekti.

KİM PARA KAZANACAK?

Türkiye’nin mercimeğinin yüzde 90’ını Kanada’dan, geri kalanını da Rusya, Kazakistan ve ABD’den ithal ettiğini belirten sektör temsilcileri, “Birileri evrak bazında işlem yaparak para mı kazanacak” endişesini dile getirdi.

Güney Kore’den video paylaşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de “Kore’den Altay tankı motoru, Kia ve Hyundai araç, Samsung TV ve telefon alıyoruz. Yeşil mercimek nedir Allah aşkına. Mercimek çorbasında bile dışarıya bağımlı hale geldik” dedi. Yetkililer, çeşitli ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmalarının (STA) gereği olarak bu tür ithalat kararlarına Güney Kore gibi ilgili ülkelerin isminin yazıldığını belirtti. Yetkililer, bu durumun ithalata herhangi bir etki yapmayacağını savundular. Sektör temsilcileri, “Acaba evrak üzerinde gösterip yan yoldan para mı kazanacaklar. İkili anlaşma deniyor ancak olmayan ürünün ikili anlaşması da olmaz” dedi.

Turhan Çömez, tek kişilik medya oldu. Güney Kore’den böyle bildirdi.

MOTOR, TELEFON DERKEN MERCİMEK ÇORBASINDA BİLE DIŞARIYA BAĞIMLIYIZ

İYİ Partili Turhan Çömez, Güney Kore’ye gitti. Tespitlerini “75 yıl önce kurtardığımız Kore’den motor, otomobil, telefon alıyoruz. Mercimek çorbasında bile dışarı bağımlı olduk” diye aktardı.

25 yıl önce dünya lideriydik

Mercimek ithalatındaki adımı değerlendiren tarihçi yazar Volkan Giritli, 25 yıl önce Türkiye’nin dünya mercimek ihracatının yüzde 47’sini tek başına yaptığını hatırlatarak, “25 sene önce 5.5 milyon dönüm tarım alanında kırmızı mercimek ekiliyordu. 2015’te bu alan 2.3 milyon dönüme düştü (düşürüldü). 70’li yıllarda bizim kırmızı mercimeğimizi Kanada’ya götürdüler, genetiğini değiştirerek Kanada ikliminde yetişebilir hale getirdiler ve Kanada dünyanın en büyük mercimek ihracatçısı oldu” diye konuştu.