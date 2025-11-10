Sosyal medyada da son zamanlarda popüler olan ayakkabı altına bak sürmeni nedenleri oldukça ilginç. Bal genellikle ayakkabının topuk kısmına ya da tabanına küçük bir daire şeklinde sürülüyor. Kısmet açtığına inanılan bu ritüeli uygularken bazı özel cümleler de kuruluyor.

Sürerken şu tür niyetler dile getiriliyor:

“Adımlarım beni tatlı yollara götürsün.”

“Gittiğim her yerde sevgi, bolluk ve şans beni bulsun.”

Bazı kaynaklarda bu uygulamanın Cuma günleri ya da dolunay zamanlarında yapılmasının enerjiyi güçlendirdiği ifade ediliyor.

FAZLA SÜRMEYİN

Ritüeli yapanlar, fazla bal kullanmamaya dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Aksi halde ayakkabı kirlenebilir veya kaygan hale gelebilir. Uzmanlar ise bu tür uygulamaların bilimsel bir temeli olmadığını, tamamen inanç ve sembolizm üzerine kurulu olduğunu hatırlatıyor.

SOSYAL MEDYADA YENİ TREND

Son haftalarda TikTok ve Instagram’da birçok kullanıcı, bu ritüeli deneyip sonuçlarını paylaşıyor. Kimileri "kısmetim açıldı" derken, kimileri bunu sadece eğlenceli bir gelenek olarak görüyor. Ancak tek bir şey kesin: “Sol ayakkabının altına bal sürmek” son dönemin en konuşulan manevi trendlerinden biri haline geldi.