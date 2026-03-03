Orta Doğu’daki gerilimlerin tırmandığı bir dönemde Macron, nükleer caydırıcılığa dair mesaj vermek üzere Île Longue’a hareket etti. Bu yolculuk sırasında Dassault Falcon tipi uçağına dört Rafale jetinin eşlik etmesi dikkat çekti ve görüntüler, Fransa’nın savunma kapasitesini sembolik olarak sergilemesi olarak yorumlandı.

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Mont Saint-Michel Körfezi üzerinde uçan Dassault Falcon ve Rafale savaş jetlerinin görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Uzmanlar, bu gösterinin Fransa’nın nükleer caydırıcılık kapasitesine dair bir sembol niteliğinde olduğunu belirtti.

NÜKLEER CAYDIRICILIK VURGUSU

Macron’un konuşma yapacağı Île Longue, Fransa’nın denizaltı konuşlu nükleer caydırıcılık sisteminin kritik merkezlerinden biri olarak biliniyor. Yapılacak konuşmanın, artan küresel gerilim ortamında Fransa’nın savunma doktrinine ilişkin önemli mesajlar içermesi bekleniyor.

SAVAŞ GÖLGESİNDE STRATEJİK MESAJ

Orta Doğu’daki çatışmaların küresel güvenlik dengelerini etkilediği bir dönemde gerçekleşen uçuş, Paris yönetiminin nükleer kapasite ve savunma hazırlığı konusunda kararlılığını gösterdiği şeklinde değerlendiriliyor. Fransa’nın NATO’daki rolü ve Avrupa güvenliği bağlamında atacağı adımlar da uluslararası gözlemcilerce yakından takip ediliyor.