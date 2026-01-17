Tottenham’ın tecrübeli savunmacısı Ben Davies, West Ham karşılaşmasında yaşadığı ciddi sakatlık sonrası büyük endişe yarattı. Mücadelenin ilk dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından Galli futbolcu uzun süre yerden kalkamadı.

MÜCADELE SONRASI YERDE KALDI

Karşılaşmanın 15. dakikasında Jarrod Bowen’a yaptığı müdahale sırasında kayarak topa hamle yapan Davies, pozisyonun ardından şiddetli acı içinde yerde kaldı. West Ham kaptanı Bowen pozisyondan yara almadan çıkarken, Davies’in yere yığılması ile herkes panik oldu.

SAHADA OKSİJEN VERİLDİ

32 yaşındaki savunmacı için sağlık ekipleri sahaya girerek acil müdahalede bulundu. Doktorlar, Ben Davies’e oksijen desteği sağladıktan sonra sakatlanan bacağını sabitleyici aparatla destekledi. Deneyimli futbolcu, sedyeyle oyun alanının dışına çıkarıldı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Ben Davies, yaşadığı sakatlık nedeniyle 19. dakikada oyundan alındı. Galli futbolcunun yerine sol bek pozisyonunda Djed Spence görev yaptı.

TARAFTARLARDAN DESTEK MESAJLARI

Yaşanan talihsiz sakatlığın ardından Tottenham taraftarları sosyal medyada Ben Davies için destek mesajları paylaştı. Bazı taraftarlar, bu sakatlığın deneyimli futbolcunun Spurs kariyerindeki son maçı olabileceğini ve Dünya Kupası ihtimalini de tehlikeye soktuğunu dile getirdi.

MAÇTA GERİYE DÜŞMÜŞLERDİ

Tottenham, Davies’in sakatlandığı anlarda Crysencio Summerville’in şans eseri yön değiştiren golüyle West Ham karşısında 1-0 geriye düşmüştü. Yaşanan sakatlık, maçın önüne geçerek gecenin en çok konuşulan anı oldu.