Dünyada endişeye yol açan mutasyona uğramış H3N2 grip virüsü, Türkiye’de de görülmeye başlandı. En az yedi farklı mutasyon geçirdiği belirlenen bu yeni virüsün, influenza türlerinden biri olduğu belirtildi.

H3N2’nin; şiddetli baş ve eklem ağrıları, yüksek ateş ve kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıktığı ifade ediliyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gökçe Demir, NTV'ye virüsle ilgili açıklamalarda bulundu.

40 DERECEYE ULAŞABİLEN ATEŞE NEDEN OLUYOR

Dr. Demir, H3N2’nin klinik tablosunun domuz gribine oldukça benzediğini ve bu yıl grip vakalarının beklenenden daha erken başladığını söyledi. Hastalarda özellikle yoğun eklem ağrıları ve 40 dereceye ulaşabilen ateş görüldüğünü belirten Demir, hastalığın genellikle şiddetli baş ağrısı ve kuru öksürükle seyrettiğini aktardı.

ZATÜRREYE YOL AÇABİLİYOR

Özellikle 65 yaş üzerindeki bireyler, hipertansiyon ve diyabet hastaları ile astım ve KOAH gibi kronik akciğer rahatsızlığı bulunan kişilerde virüsün ağır zatürreye yol açabildiğine dikkat çeken Demir, bazı vakalarda tablonun solunum yetmezliğine kadar ilerleyebildiğini vurguladı.

AŞI UYARISI

Korunma yöntemlerine de değinen Dr. Demir, gripten korunmanın en etkili yolunun grip aşısı olduğunu söyledi. Aşının ideal zamanının eylül ayı olduğunu ancak sonbahar döneminde grip geçirmemiş kişilerin ocak ve şubat aylarına kadar da aşı olabileceğini belirtti.

El hijyeninin büyük önem taşıdığını hatırlatan Demir, özellikle risk grubunda bulunan kişilere toplu taşıma araçlarında maske kullanmalarını önerdi.