Süper Lig'de sezonun açılış maçında Gaziantep FK sahasında son şampiyon Galatasaray'ı ağırladı. Sarı kırmızılıların 3-0 önde tamamladığı mücadelenin ilk yarısında yaşanan talihsiz bir sakatlık damga vurdu.
Maçtan önce sosyal medyada dolaşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nın bozuk zemini yüzünden maalesef korkulan oldu.
SAHADAN SEDYE İLE ALINDI
Gaziantep FK futbolcusu Mbakata zemin yüzünden sakatlandı. Zeminin azizliğine uğrayan ve dizi dönen oyuncu kendini yere bıraktı ve maça devam edemedi. Sedye ile direkt olarak hastaneye kaldırılan oyuncudan kötü haber geldi.
Gaziantep FK'da ilk yarı sakatlanıp sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kalan Mbakata'nın ön çapraz bağlarında kopma şüphesi bulunduğu açıklandı.
27 yaşındaki savunmacının yaşadığı sakatlık sonrası sosyal medyada saha zeminine özen gösterilmemesine büyük öfke hakim oldu.