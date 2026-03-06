Adalat.az'nin aktardığına göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Güvenlik Konseyi toplantısında Savunma Bakanlığı, Devlet Sınır Hizmeti, Özel Kuvvetler dahil tüm orduyu bir numaralı seferberlik durumuna geçirdi.

Azerbaycan basınına göre ülke, "1. seviye seferberlik" durumuna geçti. Bu doğrudan savaş ilan olmasa da savaşa hazırlık niteliği taşıyor.

Silahlı birimlerin her türlü operasyonu icra etmeye hazır bulunması gerektiğini belirten Aliyev silahlı kuvvetlerin tam muharebe hazırlığına getirilmesi, yedek askeri personelin göreve çağrılması, askeri birliklerin savaş mevzilerine ya da belirlenen arazilere sevk edilmesi talimatını verdi.

Bu emrin ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İran topçu birliklerinin konvoylar halinde İran sınırına konuşlandığı görüntülendi.

İran yapımı İHA'ların Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni vurmasının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olayı bir "terörist saldırı" olarak nitelendirmişti.

Aliyev, daha sonra İran'ı kast ederek "Bu şerefsizler, bize karşı bu terör eylemini gerçekleştirenler pişman olacaklar" diye eklemişti.