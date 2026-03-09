ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 10. gününe girerken, haftanın açılışında petrol fiyatları tarihi seviyelere yükseldi.



115 dolar ile güne yüzde 25 primli olarak başlayan Brent petrol, dünyada yeni bir enflasyonist dalga korkusunu körüklerken, geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren 'eşel mobil' sisteminin aşılması için akaryakıt grubunda yalnızca 5,24 TL'lik zam marjı kalmış durumda.





Motorine 5,24 zam geldiğinde, bu artış pompaya 1,31 TL olarak yansıyacak ve akaryakıtta ÖTV resmen sıfırlanacak. Bu süreçten sonra gelecek zamlar ise pompa fiyatına bire bir yansıtılacak.



MOTORİN VE BENZİNE 10 LİRANIN ÜZERİNDE ZAM GELİYOR



Bu sabah Brent petrolün 115 dolara fırlaması ile birlikte akaryakıt fiyatlarında tedirginlik tavan yaptı. Mevcut fiyat seviyelerinin gün içerisinde devam etmesi halinde motorin ve benzin grubuna salı ya da çarşamba gecesi 10 liranın üzerinde yap yapılması bekleniyor.





ZAMLAR AKARYAKIT İLE SINIRLI KALMAYACAK



Petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt grubunun yanı sıra taşımacılık ve üretim maliyetlerini artırması nedeniyle iğneden ipliğe her ürünün zamlanmasına neden oluyor.





