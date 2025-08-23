Osmaniye belediyesine ait hayvan barınağında hayvanseverler tarafından sahiplenilmek istenen iki köpeğin, yakalama aparatı nedeniyle boğularak öldüğü iddia edildi.

Osmaniye Belediyesi'ne ait hayvan barınağında hayvanseverler tarafından sahiplenilmek istenen bir köpeğin, yakalama aparatı nedeniyle boğularak öldüğü iddia edildi. Hayvan sahiplenmek için barınağına giden bir vatandaş, "Osmaniye barınağındayım, hayvan sahiplenmek için geldim, hayvanları seçip Tarım İl Müdürlüğü'nden pasaport almaya gittim. Tekrar geri barınağa geldiğimde hayvanlar bu şekilde ölmüş haldeydi" dedi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Olay sonrası Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çene, şunları kaydetti:

"Osmaniye Hayvan Barınağında köpek sahiplendirme işlemi sırasında köpek ısırmasına maruz kalınması sonucunda köpek yakalama aparatına bağlı hayvanın orada bulunan pencereye bağlandığı, bu sırada zarar gören ile ilgilenildiği esnada geçen zamanda bağlı köpeğin nefessiz kaldığı anlaşılmış olup konu hakkında inceleme başlatılmıştır. Sorumlu(lar) hakkında işlem başlatılmış olup gerekli yasal muamelenin yapılacağı konusunda hiç şüphesiz ihmali bulunanlar ayrıca cezalandırılacaklardır."