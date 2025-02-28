Yunanistan’da iki yıl önce meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 57 kişi için Cuma günü büyük çaplı protestolar düzenlendi. Hava, deniz ve demiryolu ulaşımı tamamen durdu. Göstericiler, adaletin sağlanmadığını ve kazanın sorumlularının hala hesap vermediğini savundu.

Yapılan soruşturmaya göre kazaya neden olan güvenlik açıklarının hala giderilmiş değil. Adli soruşturma ise tamamlanmadı ve kazayla ilgili herhangi bir mahkumiyet kararı verilmedi.

Bu durum, 2009-2018 yılları arasındaki borç krizi nedeniyle hükümete karşı duyulan güvensizliği daha da artırdı.

Kriz sırasında milyonlarca insan maaşlarını ve emeklilik haklarını kaybetmiş, kamu hizmetleri büyük ölçüde fon eksikliği yaşamıştı.

ÜLKE GREVE GİTTİ

Hava trafik kontrolörleri, denizciler, tren operatörler, doktorlar, avukatlar ve öğretmenler, kazada hayatını kaybedenleri anmak için 24 saatlik genel greve gitti.

Tüm uluslararası ve iç hat uçuşları durduruldu. İşyerleri kapatıldı, tiyatrolar gösterilerini iptal etti ve binlerce kişinin Atina'nın merkezindeki Syntagma Meydanı'na ve yoğun polis gözetimi altında hükümeti protesto etti.

Ülkenin en büyük özel sektör sendikası GSEE, grevin “hukukun üstünlüğünün sağlanması, örtbas girişimlerinin engellenmesi ve sorumluların cezalandırılması” amacıyla düzenlendiğini açıkladı.

HALKIN ÖFKESİ BÜYÜK

Başbakan Kiryakos Miçotakis’in merkez sağ hükümeti, kazanın ardından 2023 seçimlerini kazanarak görevine devam etti.

Ancak kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, hükümeti siyasi sorumluluğu araştırmak için bir parlamento soruşturması başlatmamakla suçluyor.

Muhalefet partileri, hükümetin delilleri örtbas ettiğini ve istifa etmesi gerektiğini savundu. Hükümet ise herhangi bir yanlış yapmadığını ve soruşturmanın yargının yetki alanında olduğunu belirtti.

Bu hafta yayımlanan bir ankete göre, Yunan halkının yüzde 82’si tren kazasını ülkenin en önemli meselelerinden biri olarak görüyor. Katılımcıların yüzde 66’sı ise soruşturmaların gidişatından memnun olmadığını ifade etti.

Miçotakis, protestolar öncesinde yaptığı açıklamada, gösterilerin şiddete dönüşmemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca bazı çevrelerin sosyal medya üzerinden provokasyon yaparak siyasi istikrarsızlık yaratmaya çalıştığını iddia etti.