Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, basit usulde alınan kararların sahadaki esnafı hazırlıksız yakaladığını belirterek, düzenlemenin ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Palandöken, “Basit usul kapsamındaki esnafların birçoğu için artık gün yaklaşıyor. Ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Muhasebe ücretleri, e-hacizler ve sürekli değişen vergi mevzuatı derken esnaf artık iş yapamaz hale geldi. Sayın Maliye Bakanımız, en azından belirli bir süre tanıyarak, örneğin bir yıl önceden hazırlık yapılmasına imkân sağlayabilirdi. Ancak uygulamanın başlamasına yalnızca bir ay kaldı. Bu kadar kısa sürede sistemleri nasıl kuracaklar, hangi parayla temin edecekler” ifadelerini kullandı.

"ESNAF SERMAYE SIKINTI YAŞIYOR"

Basit usulde vergilendirilen esnafın sermaye sıkıntısı yaşadığını vurgulayan Palandöken, “Zaten sermayeleri buna müsait değil. Mevsim itibarıyla da zor bir dönemdeler. Enflasyonu düşürmenin yöntemi bence bu değil. Esnaf ayakta kalabilsin ki en azından devlete yük olmasın. Sosyal güvenlik primleri yılda yaklaşık 120 bin lira civarında. Eğer bu kişiler yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu yük devlete binecek” dedi.

TESK Başkanı, düzenlemelerin esnafın temsilcileriyle istişare edilmeden yapılmaması gerektiğini belirterek, “Bu tür kararlar Konfederasyonumuz ve meslek odalarıyla ortak akılla alınmalı. ‘Ben yaptım oldu’ anlayışı piyasada tedirginlik yaratıyor, durgunluğu artırıyor” diye konuştu.

VERGİ DÜZENLEMESİNİN SIK SIK YAPILMASI ESNAFIN ALEYHİNE

Palandöken, sık değişen vergi düzenlemelerinin esnafı zora soktuğunu belirterek, “Artık enflasyon karşısında esnafın nefes alabilmesini sağlayacak tedbirler alınmalı. Aksi halde 250 ila 300 bin işyeri kapanabilir. Cumhurbaşkanımızın 840 bin esnafı bu kapsamdan muaf tutmasının nedeni de buydu. Esnaf, ekonominin çarklarını döndüren, kendi kendine istihdam yaratan bir kesimdir” değerlendirmesinde bulundu.

ESNAFIN ELİNE PARA GEÇMEDEN HACZEDİLİYOR, ESNAF BUNALIMA GİRİYOR

E-haciz uygulamalarının esnafı çıkmaza soktuğunu dile getiren Palandöken, “Borç miktarı kadar değil, tüm mal varlığına haciz geliyor. İnsan borcunu ödemek istese bile hesaplarına anında haciz konuluyor. Ürünü satıyor, parasını bekliyor ama paraya ulaşamıyor. Çeklerin, senetlerin vadesi geliyor, ödeme yapamıyor. Gayrimenkulünü ya da aracını satmak istiyor ama her tarafta haciz var. İnsanlar bunalıma giriyor” dedi.

Palandöken, esnafın eline para geçmeden haciz konulduğunu da hatırlatarak, “Bu adaletsiz uygulamaya çözüm bulunması gerekiyor. Esnafın elinde imkân varken imkânsız hale düşüyor. Cumhurbaşkanımızın Maliye Bakanlığı’na vereceği talimatlarla bu meselenin çözüleceğine inanıyoruz. Aksi takdirde insanlar artık iş yapamaz hale gelecek” ifadelerini kullandı.