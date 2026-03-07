Ünlü girişim sermayedarı Vinod Khosla, yapay zekanın 2030 yılına kadar işlerin yüzde 80’ini devralarak 15 trilyon dolarlık emek ekonomisini ortadan kaldırabileceğini öngörüyor. Özellikle uzmanlık gerektiren birçok mesleğin yerini yapay zekanın alacağını belirten Khosla, bu dönüşümün üretim maliyetlerini düşürerek tarihin en büyük ucuzluk dönemini başlatacağını savunuyor. Bu süreçte teknolojinin insandan daha iyi performans sergileyerek dönüştüreceği meslek grupları arasında doktorlar, radyologlar, muhasebeciler, çip tasarımcıları ve satış profesyonelleri ilk sırada yer alıyor.

YAŞAM STANDARTLARINDA DÖNÜŞÜM

Khosla’ya göre yapay zeka ve robotik teknolojiler; sağlık, eğitim, gıda ve konut gibi temel ihtiyaçları dramatik şekilde ucuzlatacaktır. Bu senaryoda 2040 yılına gelindiğinde, 10 bin dolarlık bir gelirin bugünün 100 bin dolarlık gelirine denk bir refah sağlayabileceğini öne süren yatırımcı, robotların günlük hayatın parçası olacağını belirtiyor. Gelecekteki yaşam modelini bir benzetmeyle açıklayan Khosla, “Bugün araba için ayda birkaç yüz dolar ödediğiniz gibi, evinizde kullanacağınız bir robot için de benzer bir ücret ödeyebilirsiniz” diyerek hizmetlerin erişilebilirliğine vurgu yapıyor.

ROBOT VERGİSİ ÖNERİYOR

Ekonomik sistemin toplumu geride bırakmaması gerektiğini savunan Khosla, “Kapitalizm demokrasinin izniyle var olur” uyarısında bulunarak hükümetlerin sürece müdahale etmesi gerektiğini söylüyor. “Eğer nüfusun yüzde 80’ini geride bırakırsanız insanlar kapitalizmi reddeder” diyen yatırımcı; robot vergisi ve evrensel temel gelir gibi radikal çözümler öneriyor. Khosla’ya göre, geliri 100 bin doların altında olanlardan verginin kaldırılması gibi adımlar toplumsal barışı korumak için hayati önem taşıyor.

'YAPAY ZEKA ÖZGÜR BIRAKACAK'

2030-2040 döneminin oldukça "kaotik" geçebileceğini hatırlatan Khosla, bu sürecin sonunda insanın ağır işlerden tamamen kurtulacağına inanıyor. Bu büyük değişimle birlikte tarım işçiliği, montaj hattı görevleri, perakende hizmetleri, veri analizi ve idari muhasebe gibi mesleklerin tamamen ortadan kalkması bekleniyor. Yapay zekanın bu monoton ve yorucu görevleri üstlenmesinin, insanları daha yaratıcı faaliyetlere yönlendireceğini savunan Khosla, “Yapay zeka bizi daha insan olmaya özgür bırakacak” diyerek çalışmanın artık bir zorunluluk olmaktan çıkabileceğini müjdeliyor.