Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2025 yılına dair küresel iklim verilerini içeren raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapordaki bulgular, gezegenin enerji dengesinin bozulduğunu ve iklim krizinin geri dönülemez bir noktaya yaklaştığını ortaya koyuyor.
SICAKLIK ARTIŞI DURDURULAMIYOR
Rapora göre, 2025 yılı sanayi devrimi öncesi döneme kıyasla 1,43 derece daha sıcak ölçüldü. Bu veri, 2025'i tarihin en sıcak ikinci ya da üçüncü yılı yaparken; son 11 yılın (2015-2025) tamamı "en sıcak 11 yıl" olarak istatistiklere geçti.
"ENERJİ DENGESİZLİĞİ"
Bu yılki raporda ilk kez "Dünya'nın enerji dengesizliği" temel bir gösterge olarak sunuldu. Dünya, uzaya yaydığından çok daha fazla enerjiyi atmosferde tutmaya başladı. Okyanuslar son 20 yılda, insanlığın yıllık enerji kullanımının 18 katına eşdeğer ısıyı emdi. Arktik deniz buzu rekor düzeyde düşük seviyelere inerken, Antarktika son 20 yılın en düşük üçüncü seviyesine geriledi.
GUTERRES: "TÜM GÖSTERGELER KIRMIZI ALARM VERİYOR"
Bulguları değerlendiren BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, durumun tesadüf olmadığını belirterek "Gezegenimiz sınırlarının ötesine itiliyor. Tüm iklim göstergeleri kırmızı alarm veriyor. Bu artık bir tesadüf değil, insanlığa yönelik acil bir harekete geçme çağrısıdır." uyarısında bulundu.