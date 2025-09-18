Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, başkent Abuja’nın yanı sıra 21 eyalette daha vakaların artmaya devam ettiği bildirildi. 25-31 Ağustos tarihleri arasında 10 yeni vaka kaydedildiği, 1 Ocak-31 Ağustos döneminde ise toplam vaka sayısının 871’e çıktığı belirtildi.

Yetkililer, aynı dönemde Lassa ateşi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 162’ye yükseldiğini açıkladı. Açıklamada, şüpheli ve teyit edilmiş vakaların toplam sayısının geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük olduğu ancak kalıcı risklerin devam ettiği vurgulandı. Geçen yıl ülkede 190 kişi Lassa virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti.

LASSA ATEŞİ NEDİR?

Nijerya’da ilk olarak 1969’da Borno eyaletinde görülen Lassa ateşi, Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde de yaygın. Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan virüs, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açabiliyor.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019’da salgın nedeniyle acil durum ilan etmişti. Sağlık yetkilileri, halkı fare ve kemirgenlerle temastan uzak durmaları konusunda uyarıyor.