İstanbul’un Kağıthane ilçesinde, hatalı park edilen bir araç nedeniyle çıkan tartışma kavgayla sonuçlandı.

KORNA ÇALINCA ORTALIK KARIŞTI

İddiaya göre, bir sürücü sokağa girdiği sırada hafif ticari bir aracın hatalı şekilde park edildiğini fark etti. Aracın sahibinin gelmesi için kornaya basan sürücü, yaklaşık 15 dakika boyunca kornayı çalmayı sürdürdü. Bu duruma tepki gösteren bina sakinleri ile sürücü arasında tartışma çıktı.

KÜFÜR EDİNCE TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Tartışmanın büyümesi üzerine sürücünün bina sakinlerine küfür ettiği öne sürüldü. Bunun ardından sokağa inen bazı vatandaşlar, sürücüye tekme ve yumruklarla saldırdı. Sürücünün başının, hatalı park edilen hafif ticari aracın camına vurdukları anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Darbedilen sürücünün babası ve arkadaşlarının da olay yerine gelmesiyle kavga büyüdü. Taraflar, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.