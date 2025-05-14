PKK'nın silah bırakacağını açıklaması, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın "Korucular silahı bıraksın, sopa alıp çobanlık yapsın" önerisinin hemen ardından sürpriz bir gelişme yaşandı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanlığı yarın "Korucular Çalıştayı" düzenlemeyi kararlaştırdı.

Türkiye genelinde halen 47 bin civarında korucu, 80 bin civarında da emekli korucu bulunuyor.

Bakırhan'ın korucuların silah bırakmalarını istemesi ve yerine 'çobanlık yapmaları' önerisini korucular büyük tepkiyle karşıladı. Federasyon Başkanı Ziya Sözen de sert açıklamalarda bulundu.

Bakanlığın çağrısı üzerine değişik illerden korucuların yarın sabah Ankara'da bulunmaları istendi. Gündemdeki koruculuk konusu ve koruculuğun geleceği ele alınacak.

PKK VE DEM KALDIRILMASINI İSTİYORDU

PKK öteden beri koruculuk sisteminin kaldırılmasını isterken DEM Parti ve aynı doğrultudaki önceki partiler de bu görüşü her fırsatta gündeme getiriyordu.

Yarın yapılacak toplantıda koruculuğun geleceği ve korucuların son gelişmelerle ilgili önerileri bakanlık yetkilileri tarafından dinlenecek ve gelişmelere göre hareket edilecek.