Yatırımcıların gayrimenkule bakışı son yıllarda değişti. Kredilere erişim zorluğu, yapı stokundaki sorunlar ve olası doğal afet tehlikeleri nedeniyle, İstanbul, Antalya gibi geleneksel şehirler artık cazibesini yitiriyor. Bu durum, yatırım dünyasında yepyeni bir yönelim başlattı.

YATAY YAŞAM ALAN ÖN PLANDA

Büyük kentlerdeki yüksek maliyet, deprem riski yatırımcıları daha sakin ve geniş arazilere yönlendirdi. Özellikle tek katlı, doğayla uyumlu yapılar için uygun bölgeler, yeni gözde yatırım alanları haline geldi. Beton yığınlarından uzak, ferah yaşam alanlarına talep hızla artıyor.

DOĞAYA YAKIN YERLER TECİH EDİLİYOR

Apartman katlarında sıkışık yaşam yerine, daha risksiz ve doğaya entegre alanlara olan ilgi ciddi şekilde yükseldi. Bu değişim, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde arsa fiyatlarını tetikledi. Özellikle jeolojik olarak sağlam bölgeler yatırımcıların ilk tercihi oldu.

YABANCILAR DA GÖZÜNÜ BU ŞEHİRLERE ÇEVİRDİ

Yabancı ve yerli turistin de Türkiye'ye olan ilgisi büyük. Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar pek çok yabancı yatırımcı Türkiye’de arsa satın almaya başladı. Bu küresel ilgi, yerli yatırımcıları da rekabet ortamına sokarak fiyatları yukarı çekiyor.

3 ŞEHİR İSTANBUL'U GEÇECEK

Sadece Antalya ya da Yalova gibi bilinen destinasyonlar değil, Kocaeli, Mersin ve Sakarya gibi şehirler de ciddi talep görmeye başladı. Büyükşehirlerin çevresindeki bu bölgeler, doğru zamanda yapılan yatırımlarla yüksek kazanç vadediyor. Uzmanlara göre, bu illerdeki fırsatlar yakın gelecekte İstanbul’la yarışabilecek düzeye ulaşabilir.